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القرية العالمية تفتح أبوابها للزائرين 5 أكتوبر

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القرية العالمية تفتح أبوابها للزائرين 5 أكتوبر القرية العالمية تفتح أبوابها للزائرين 5 أكتوبر

أعلنت القرية العالمية عن فتح أبوابها أمام الزائرين والعارضين إعتباراً من 5 أكتوبر المقبل حتى الأول من مارس 2014.


> وكشفت عن تعيين ثلاثة كوادر إماراتية في مناصب مختلفة وبصفتهم المتحدثين الرسميين للقرية العالمية كل متحدث في مجاله الإداري وذلك لإثراء فريق العمل بتنوع خبراتهم واداؤهم.


>  تأتي الخطوة في إطار جهود القرية العالمية الحثيثة لدعم التوطين وصقل المواهب الوطنية وتطويرها لتصب في رافد الرؤية الراسخة لدبي ضمن مساعي توطين الوظائف.


> فقد تم تعيين أحمد حسين بن عيسى في منصب المدير التنفيذي للعمليات في القرية العالمية وفهد الخاجة في منصب مدير إدارة الشؤون الحكومية والإدارية وأحمد عبد الرحيم المري في منصب المدير التجاري .
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