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حبس أحد أنصار الرئيس المعزول لاتهامه بمحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية

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حبس أحد أنصار الرئيس المعزول لاتهامه بمحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية حبس أحد أنصار الرئيس المعزول لاتهامه بمحاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية

 

أرشيفية اشتباكات الأزبكية

أمرت نيابة الأزبكية برئاسة المستشار محمد حته رئيس النيابة حبس احد انصار الرئيس المعزول محمد مرسى 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامه بمحاولة اقتحام وحرق قسم شرطة الازبكية منتصف يوليو الماضى.

والبداية عندما تمكنت مباحث القاهرة من القبض على محمد أحمد أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وبحيازته بندقية آلية ، حيث دلت التحريات أن المتهم كون تشكيلًا مسلحًا لمهاجمة أقسام الشرطة، وأن المتهم كان يحمل بندقية آلية يوم الاشتباكات في ميدان رمسيس ، فتحرر عن تلك الواقعة المحضر الازم وتمت احالته الى النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم .

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