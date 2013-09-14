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البلتاجي من غرفة التحقيقات: مستمرون في العمل لعودة الشرعية ولن تؤثر فينا الاتهامات

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البلتاجي من غرفة التحقيقات: مستمرون في العمل لعودة الشرعية ولن تؤثر فينا الاتهامات البلتاجي من غرفة التحقيقات: مستمرون في العمل لعودة الشرعية ولن تؤثر فينا الاتهامات
البلتاجي

البلتاجي

وجه ،الدكتور محمد البلتاجي ،القيادي الإخواني والمحبوس علي ذمة قضايا ، الشكر للثوار الذين وصفهم بإنهم يستمرون في الإصرار علي رفض الإنقلاب وتمسكهم بعودة الشرعية رغم كل التهديدات التي تحيط بهم .

وأضاف البلتاجي في رسالته التي كتبها من داخل غرفة الحبس والتحقيقات قائلا : أؤكد بلسان الجميع من وراء الأسوار  أننا سنظل معكم مشغولين بالهدف الرئيسي وهو متى وكيف ينتهي اغتصاب السلطة من قِبَل الإنقلابيين ويعود للشعب حقه في إختيار رئيسه وبرلمانه ودستوره واحترام إرادته.

وأضاف البلتاجي علينا : أن لاننشغل أبداً بنتائج التحقيقات والمحاكمات السياسية وما يمكن أن تنتهي اليه من أحكام ولن ننشغل أبداً بظروف الحبس غير الآدمية ولا بحقوقنا المحرومة حتى بإعتبارنا محبوسين احتياطياً تحت التحقيق.

وتابع “لا شئ من هذا يشغلنا وكل ما يشغلنا هو أن ينتصر الحق على الباطل ،والعدل على الظلم ،والحرية على القمع والقهر ،والشرعية على الإنقلاب ،والديمقراطية على الإستبداد ،والسلمية على الدموية ،والمدنية على العسكرية ..، وأن هذا النضال السلمي لتحقيق هذا الهدف النبيل لهو أعظم أبواب الجهاد”.

رساله البلتاجي

رساله البلتاجي

 

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