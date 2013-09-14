منّة فضالي تردّ على اتهامها بالتعرّي

أعربت الفنانة منّة فضالي عن استيائها الشديد من موجة الشائعات التي تثار ضدّها بشكل خاص، وبشكل خاص الهجوم الذي تعرّضت له بعد حضورها حفل زفاف ابنتة المنتج عمرو مكين بفستان جريء.

منّة قالت إنها ارتدت ملابس عادية جداً تتناسب مع مثل هذه المناسبات، مؤكّدة أنّ الفستان كان محتشماً وطويلاً، وأضافت أنها لا ترى مبرراً لهذا الهجوم، خاصّة وأنّ عدداًَ كبيراً من الفنانات اللواتي حضرن الحفل، ارتدين فساتين تشبه ما ارتدته هي.

جاءت هذه التصريحات في اتصال هاتفي مع برنامج showbiz على قناة "روتانا"، حيث تحدّثت منّة عن إعجابها الشديد بمسلسل "العقرب" الذي قامت بالمشاركة فيه في رمضان الماضي، وقالت إنّ المسلسل تعرّض للظلم الشديد نتيجة عرضه في توقيت سيء ولم يأخذ فرصته في المشاهدة.

وتطرقت منّة للحديث عن إعجابها بالفنانة رانيا يوسف في مسلسليها "موجة حارّة" و"نيران صديقة"، مشيرة إلى إنّها تفوّقت على نفسها في هذين العملين، فيما رفضت الرد على سؤال مقدمة البرنامج لها عن رأيها في مي عز الدين في مسلسل "الشك"، فتهرّبت من السؤال وتحدّثت عن الفنان مكسيم خليل بصفته صديق شخصي لها، وقالت إنّه أجاد دوره بشكل كبير وعندما عادت المذيعة لسؤالها عن مي، قالت منّة "لا تعليق على مي عز الدين وأحب أن احتفظ برأيي لنفسي".

وعن حياتها الشخصية والحب في حياتها قالت إنها سبق وارتبطت مرتين بكل من محمد ضياء والموزع الموسيقى عادل حقي، إلا أنّ الحب والارتباط عطّلا مسيرتها الفنية بشكل كبير، وقالت إنّها في الارتباط القادم ستدقّق الاختيار بشكل كبير، مؤكدة أنها ترغب في التركيز على فنها، وتحدثت عن فيلم ستصوّره قريباً.

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