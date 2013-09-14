أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

منّة فضالي تردّ على اتهامها بالتعرّي

Google+ Print
منّة فضالي تردّ على اتهامها بالتعرّي منّة فضالي تردّ على اتهامها بالتعرّي

 

أعربت الفنانة منّة فضالي عن استيائها الشديد من موجة الشائعات التي تثار ضدّها بشكل خاص، وبشكل خاص الهجوم الذي تعرّضت له بعد حضورها حفل زفاف ابنتة المنتج عمرو مكين بفستان جريء.
منّة قالت إنها ارتدت ملابس عادية جداً تتناسب مع مثل هذه المناسبات، مؤكّدة أنّ الفستان كان محتشماً وطويلاً، وأضافت أنها لا ترى مبرراً لهذا الهجوم، خاصّة وأنّ عدداًَ كبيراً من الفنانات اللواتي حضرن الحفل، ارتدين فساتين تشبه ما ارتدته هي.
جاءت هذه التصريحات في اتصال هاتفي مع برنامج showbiz على قناة "روتانا"، حيث تحدّثت منّة عن إعجابها الشديد بمسلسل "العقرب" الذي قامت بالمشاركة فيه في رمضان الماضي، وقالت إنّ المسلسل تعرّض للظلم الشديد نتيجة عرضه في توقيت سيء ولم يأخذ فرصته في المشاهدة.
وتطرقت منّة للحديث عن إعجابها بالفنانة رانيا يوسف في مسلسليها "موجة حارّة" و"نيران صديقة"، مشيرة إلى إنّها تفوّقت على نفسها في هذين العملين، فيما رفضت الرد على سؤال مقدمة البرنامج لها عن رأيها في مي عز الدين في مسلسل "الشك"، فتهرّبت من السؤال وتحدّثت عن الفنان مكسيم خليل بصفته صديق شخصي لها، وقالت إنّه أجاد دوره بشكل كبير وعندما عادت المذيعة لسؤالها عن مي، قالت منّة "لا تعليق على مي عز الدين وأحب أن احتفظ برأيي لنفسي".
وعن حياتها الشخصية والحب في حياتها قالت إنها سبق وارتبطت مرتين بكل من محمد ضياء والموزع الموسيقى عادل حقي، إلا أنّ الحب والارتباط عطّلا مسيرتها الفنية بشكل كبير، وقالت إنّها في الارتباط القادم ستدقّق الاختيار بشكل كبير، مؤكدة أنها ترغب في التركيز على فنها، وتحدثت عن فيلم ستصوّره قريباً.

تابعوا أيضا:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي