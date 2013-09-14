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هناء الإدريسي تغني لملحن سعودي

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هناء الإدريسي تغني لملحن سعودي هناء الإدريسي تغني لملحن سعودي

بعد غياب طويل، تعود نجمة "ستار أكاديمي" المغربية هناء الإدريسي بأغنية سينغل من اللون الخليجي بعنوان ''يخرب بيتك أنا حبيتك'' من كلمات وألحان الفنان السعودي ضياء جميل، وستقوم بتصويرها قريباً في بيروت.
هناء بصدد التحضير لمجموعة من الأغاني السينغل بمختلف اللهجات العربية، من بينها أغنية مغربية جديدة ستضمّها جميعا في ألبوم واحد سيصدر بعد طرح كل أغنية بشكل منفرد.
وقد سبق لهناء أنّ أدّت باللهجة اللبنانية أغنية ''ما بصدق'' والديو مع الفنان جو أشقر ''لا سهر سهر''، وأغنية مغربية وطنية بعنوان ''بلاد الأمان'' .

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