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لمسات وردية في أزياء Jean-Pierre Braganza الجريئة

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لمسات وردية في أزياء Jean-Pierre Braganza الجريئة لمسات وردية في أزياء Jean-Pierre Braganza الجريئة

عرف المصمم Jean-Pierre Braganza بتصاميمه الحادَّة وباستخدامه للألوان الداكنة على الدوام، ولكنَّه قرر أن يفاجئ جمهور أسبوع الموضة في لندن بمجموعة من الأزياء بالأبيض والأسود أضاف لها اللون الورديّ الأنثويّ.
حيث قدَّم المصمم مجموعته في اليوم الأول من أسبوع الموضة في لندن لربيع وصيف 2014, وقد تميَّزت بأزياء رياضيَّة جريئة وقصَّات عصريَّة حادة ملوَّنة بالكامل باللونين الأبيض والأسود مع ظهور الورديّ ولمحات بسيطة من الأحمر الأنثويّ الأنيق، ليوضِّح المصمم فكرته في تصوير "الأنوثة المتناقضة" في هذه المجموعة.
أعجبنا بالطَّبعات التي ظهرت في هذه المجموعة، كما لفتنا استخدام المصمم للطَّبعات المخططة بطريقة مختلفة جذَّابة.
شاهدي أجمل ما قدَّم المصمم Jean-Pierre Braganza في أوَّل أيام أسبوع الموضة لندن وأخبرينا برأيكِ.

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سيدتي