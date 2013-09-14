أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ممارسة النشاط الحركى والتمرينات البدنية مهم لعلاج السمنة والوقاية منها

Google+ Print
ممارسة النشاط الحركى والتمرينات البدنية مهم لعلاج السمنة والوقاية منها ممارسة النشاط الحركى والتمرينات البدنية مهم لعلاج السمنة والوقاية منها

يقول الدكتور أحمد شلغم كلية التربية جامعة قناة السويس، إن الرياضة والصحة وجهان لعملة واحدة، والرياضة هنا بشكل رئيسى وأساسى هى المشى، فمن المفضل أن يمشى متبع الرجيم فترة 20 دقيقة يومياً تبدأ بمشى بطىء، ومن ثم تزيد حتى تصل إلى الهرولة والجرى.

وتابع دكتور شلغم هنا يطرح سؤال نفسه على الكثير هل المشى فى الأسواق وغيرة يفيد أم لا، يؤكد أن مشى الأسواق لا يفيد والسبب فى ذلك أنه يتخلله عدة وقفات، أما المشى الذى نقصده ونريده مشيا مستمرًا لمدة 20 دقيقة.

ويضيف ممارسة النشاط الحركى والتمرينات البدنية عاملا مهما ليس فقط فى علاج السمنة، ولكن أيضا الوقاية منها فهذه التمرينات لا تؤدى فقط إلى خفض الوزن ولكن لها بعض المزايا الصحية الأخرى منها تقليل معدل بالدم مما يعمل على خفض معدل الإصابة بتصلب الشرايين، كما تؤدى التمرينات الرياضية إلى حساسية أنسجة الجسم المختلفة لهرمون الأنسولين، مما يؤدى إلى خفض معدل الجلوكوز وعلاج القصور فى كفاءة عمل الأنسولين الذى يعانى منه الفرد البدين، كما تساعد التمرينات البدنية الخفيفة والمنتظمة على خفض ضغط الدم المرتفع وبالتالى تمنع حدوث الأزمات القلبية.

يوضح وينبغى أن تكون هذه التمارين خفيفة ومتدرجة فى شدتها حتى لا يتعرض صاحبها للإصابات المختلفة وتتراوح مدة ممارسة هذه التمرينات من 20- 60 دقيقة.

وفى حالة زيادة المجهود العضلى للفرد عن المتوسط اليومى المعتاد يجب إجراء بعض التعديلات على الوجبات اليومية لإضافة السعرات الحرارية المطلوبة، وذلك حتى لا يتعرض الفرد للنقص الحاد فى معدل السكر بالدم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد