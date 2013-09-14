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عمال غزل شبين يطالبون بتنفيذ حكم عودة الشركة والعمال المفصولين

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عمال غزل شبين يطالبون بتنفيذ حكم عودة الشركة والعمال المفصولين عمال غزل شبين يطالبون بتنفيذ حكم عودة الشركة والعمال المفصولين

اتهم رجب الشيمى موظف بشركة غزل شبين، الحالية والسابقة برفض تنفيذ حكم عودة 3 الاف عامل إلى الشركة.

وتساءل "الشيمى" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى الذى تنظمه لجنة حريات الصحفيين عن مطالب الثورة التى كنا ننادى بها منذ بداية ثورة 25 يناير، مضيفاً "أين هى الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية، لا يوجد عيش نأكل أولادنا، ولا حرية، ولا عدالة، فالعمال مفصولون ومطرودون إلى الشوارع، ونحن الآن نطالب باحترام القضاء وتنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة غزل شبين".

ودعا الشيمى، جميع القوى للتدخل لحل أزمة العمال المفصولين من عملهم، مؤكدا أنهم سيحاربون وبكل قوة من أجل حقوق العمال، محذرا أنهم سيصعدون ضد حكومة الببلاوى حتى يتم حل مشاكل العمال، لافتا إلى إمكانية اللجوء لكمال أبو عيطة وزير القوى العاملة للتدخل لحل مشاكلهم لسابق تاريخه مع حقوق العمال.

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مصر 365

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