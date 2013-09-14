الخارجية في نعيها لـ “الباز” : رحل عن دنيانا الوطني المخلص الزاهد في الحياة

نعت وزارة الخارجية منذ قليل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاء فيه : رحل اليوم عن دنيانا قامة كبيرة ممثلة في السفير أسامة الباز فهو القانوني بالدراسة والدبلوماسي بالمهنة والمثقف بالاطلاع والزاهد في نطاق الحياة والوطني المخلص الذي تفانى على مدى العقود بالجهد الخلاق الدءوب على المستوى الوطني والدولي من أجل إعلاء قضية الوطن.

وأضاف النعي “وإذ ينعي وزير الخارجية نبيل فهمي والعاملون بوزارة الخارجية السفير أسامة الباز، فأنهم يذكرون مآثره ويدعون العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قام به من دور وطني بارز طوال فترة عمله الطويلة في خدمة الوطن”.