القدس خالية من المارة بسبب عيد الغفران اليهودي

تسبب عيد الغفران اليهودي بتوقف كافة مظاهر الحياة الطبيعية في القدس المحتلة حيث خلت شوارع المدينة من المارة بعد قرار قوات الاحتلال الأسرائيلي بإغلاق كافة المحاور والطرق الرئيسية بالمدينة والمدارس والعيادات والمؤسسات العامة .

واتخذت إسرائيل هذا العام إجراءات مشددة حيث تم منذ مساء أمس اغلاق كافة الطرق التي تؤدي الى القدس الغربية اضافة الى اغلاق مداخل البلدات المرتبطة بمستوطنات اسرائيلية حيث وضعت المتاريس الحديدية والاشرطة والمكعبات الاسمنتية فيما انتشرت قوات الاحتلال في شوارع القدس بكثافة.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت عن اغلاق كامل للضفة الغربية 48 ساعة بمناسبة عيد الغفران بدأت من أمس الجمعة ويعتبر عيد الغفران من أهم الاعياد اليهودية .

أ.ش.أ