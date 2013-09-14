طالب إعدادى بمدرسة عبد الناصر يحصل على لقب "الطالب المثالى" بالبحر الأحمر

حصل طالب بالصف الثالث الإعدادى، بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بمدينة القصير، بلقب الطالب المثالى على مستوى محافظة البحر الأحمر، عبر المسابقة التى أقيمت على مستوى المحافظة.

وكان الطالب عبد الرحمن حمدى يأمل فى فوزه بلقب الطالب المثالى على مستوى الجمهورية، لولا إلغاء المسابقة للظروف التى تمر بها البلاد.

وقال وصفى تمير، أحد معلمى الطالب عبد الرحمن حمدى أن تلميذه جدير بهذا اللقب، تابع: "ولما لا يفوز "حمدى" فهو خريج مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بمدينة القصير، والتى يشار لها بالبنان ولها شهرتها المدوية".

وأكد "تمير" أن الطالب عبد الرحمن حمدى يشهد أساتذته بأدبه وأخلاقه الجمة، وهو عضو الفريق الفائز بمسابقة أوائل الطلبة على مستوى إدارة القصير التعليمية، ويشارك فى الجمعيات الخيرية بالقصير، وهو عضو فعال فى جميع أنشطتها رغم صغر سنه إلا أنه يتمتع بشخصية وقورة محترمة التى تتنبأ بمواطن صالح نافع لمجتمعه ووطنه.

وتعد مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية أول مدرسة إعدادية تفوز بالجودة ثم استمرار الجودة على مستوى المحافظة.