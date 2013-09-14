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محافظ المنيا يتفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع مخابز "عرب الزينة"

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محافظ المنيا يتفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع مخابز "عرب الزينة" محافظ المنيا يتفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع مخابز "عرب الزينة"

تفقد اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا مركز سمالوط، لمتابعة سير العمل ومستوى رغيف الخبز والنظافة والحالة الأمنية، والاستماع إلى معوقات العمل بالمركز وسبل التغلب عليها.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال التشغيل التجريبى لمجمع المخابز المطورة بمنطقة عرب الزينة، وذلك عقب تركيب خمسة خطوط إنتاج جديدة بالعنبر الأول بالمجمع لإنتاج 30 ألف رغيف يومياً، حيث من المستهدف زيادة الإنتاج ليصل إلى 100 ألف رغيف يومياً.

وأوضح المحافظ أن هناك متابعة مستمرة مع وكيل وزارة ومسئولى التموين بالمحافظة لإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وشدد على أنه لن يقبل نهائياً التلاعب بقوت المواطنين أو إنتاج خبز غير مطابقة للمواصفات، مشيراً إلى أنه تم تكليف مديرية التموين ومباحث التموين بالمرور الدورى على المخابز ومحاسبة أى مخبز يثبت تلاعبه بقوت المواطنين.

ولفت المحافظ إلى أنه تم اليوم البدء فى تركيب خمس خطوط إنتاج جديد بمجمع مخابز أبو قرقاص لبدء تشغيل المجمع بشكل فورى، وذلك بهدف دعم احتياجات الخبز من المواطنين بمركز أبو قرقاص، ومن المقرر البدء فى تشغيله بإنتاج 30 ألف رغيف يومى فى مرحلة التجريب.

وأعقب ذلك تفقد "زيادة" مبنى المرور الجديد بمدينة سمالوط، وتابع مع مسئولى المرور خطط ضبط الحالة المرورية ومنع الاختناقات ومحاسبة المخالفين، كما تفقد مقر تسيير الأعمال لمركز شرطة سمالوط واستمع لمجهودات الضباط خلال الفترة الماضية لإرساء قواعد الأمن والأمان، ومواجهة أية محاولات للخروج عن القانون.

كما استمع المحافظ لخطة رئيس مركز ومدينة سمالوط لإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع بشكل دورى والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدينة، واحتياجاته من عمال نظافة ومعدات.

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مصر 365

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