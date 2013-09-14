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مباحث المنصورة تضبط نصف كيلو هيروين بحوزة تاجر بوسط الدلتا

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مباحث المنصورة تضبط نصف كيلو هيروين بحوزة تاجر بوسط الدلتا مباحث المنصورة تضبط نصف كيلو هيروين بحوزة تاجر بوسط الدلتا

تمكنت مباحث مركز المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ضبط أكبر قضية مخدرات هيروين خلال هذا العام، بعد ضبط أكبر تاجر بالمنصورة بمنطقة ميت بدر خميس وبحوزته نصف كيلو هيروين.

تلقى اللواء سامى الميهى، مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد السعيد عمارة مدير المباحث بتمكن العقيد السيد خشبة مفتش المباحث والرائد رامى الطنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة ومعاونيه النقيب محمد صبح، ومصطفى موافى من ضبط عماد عبده حسن المصرى 28 سنة، ومقيم بقرية نوسا البحر تاجر مخدرات ويعد من أكبر التجار بمحافظات وسط الدلتا وسبق ضبطه فى العديد من القضايا.

وأكدت التحريات قيام المتهم بجلب كمية كبيرة من الهيروين وعلى موعد لبيعها لتجار التجزئة القطاعى لمخدر الهيروين بمنطقة ميت بدر خميس، حيث تم إعداد عدة كمائن لضبط المتهم حيث ضبط وبحوزته نصف كيلو خام من الهيروين، وطبنجة وعدد من الطلقات أعترف المتهم بحيازته للمخدر، وإحالته للنيابة وقرر محمد عادل ومحمد عطا وكيلا نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار راضى القصاص المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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مصر 365