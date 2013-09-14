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عمليات رفع مساحى لميدان شبرا ومداخل "مصر- الإسكندرية" لتطويرهما

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عمليات رفع مساحى لميدان شبرا ومداخل "مصر- الإسكندرية" لتطويرهما عمليات رفع مساحى لميدان شبرا ومداخل "مصر- الإسكندرية" لتطويرهما

بدأت اللجنة المشكلة لتطوير ميدان المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة ومداخل ومخارج طريق إسكندرية عمالها، حيث بدأ مركز المعلومات الأرضية بالقليوبية، بالتعاون مع كلية هندسة شبرا جامعة بنها والإدارات الهندسية، وهيئة الطرق والكبارى، برفع المساحة من على طريق مصر – إسكندرية الزراعى من بداية ميدان المؤسسة العمالية مدخل القليوبية من القاهرة، لتحديد كافة المرافق الموجودة بالطريق، وعمل خريطة تفصيلية بها لتفاديها عند البدء فى أعمال التطوير.

ومن جانبه، أكد المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية جديته فى تطوير ميادين المحافظة وتوفير حياة وبيئة نظيفة لكل مواطنيها.

يذكر أن تم تشكيل لجنة التطوير برئاسة محافظ القليوبية، وبمشاركة الدكتور المهندس الاستشارى أسامة عقيل بجامعة عين شمس، والدكتور المهندس إبراهيم حسن إبراهيم شرف هندسة شبرا - جامعة بنها، واللواء جلال عبد المجيد، وكيل الإدارة العامة للمرور، والمهندس محمد طنطاوى السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسن ناجى رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمود شحاتة مدير مرور القليوبية، والمهندس مصطفى أبو حجر رئيس حى غرب شبرا، وممثلين عن الطرق والكبارى والإدارات الهندسية.

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