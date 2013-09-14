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محاضرة عن عقوبة الحبس للصحفيين بمقر نقابة المحامين بالبحيرة

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محاضرة عن عقوبة الحبس للصحفيين بمقر نقابة المحامين بالبحيرة محاضرة عن عقوبة الحبس للصحفيين بمقر نقابة المحامين بالبحيرة

ألقى محمود راضى المحامى بالمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية، برئاسة نجاد البرعى المحامى، محاضرة بنقابة المحامين بالبحيرة، بحضور لفيف من الصحفيين والإعلاميين بالمحافظة، بشأن مناقشة أهم عقوبات الحبس فى قضايا النشر والتى تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام، وحول رغبة المجتمع بأغلب طوائفه على إلغائها أسوة بدولة الديمقراطية المتقدمة، والقصد من إشاعة الثقافة القانونية بين الصحفيين لتخفيف الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية.

واستهدف اللقاء التعريف بأن الهدف من الصحافة وحريتها فى حقيقة الأمر هو خدمة مصالح المجتمع وأفراده وضمان حصولهم على معلومات صحيحة عن الطريقة التى يحكمون بها وضمان استطاعتهم تكوين آراء صحيحة عن الموضوعات المختلفة، وهى أمور لا يمكن تحقيقها كلها بغير التزام صارم بآداب المهنة وضوابطها.

وأشار راضى خلال كلمته إلى القيم والمعايير العامة التى يتعين الالتزام بها فى وسائل الإعلام بشكل عام من حيث "عدم توثيق المعلومات، عدم مراعاة الدقة فى نشرها، عدم الالتزام بحق الرد، نشر أخبار مجهولة، عدم احترام الحياة الخاصة للمواطنين، عدم احترام الأديان، نشر الصور الفاضحة، عدم مراعاة أدبيات نشر الجريمة بشكل عام، عدم التمييز بين التحرير والإعلان، القيام بأعمال جلب الإعلان أو تحريره.

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