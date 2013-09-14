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اللجنة العليا للاحتفالات تعتمد الشعار الرسمي لليوم الوطني الـ42

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اللجنة العليا للاحتفالات تعتمد الشعار الرسمي لليوم الوطني الـ42 اللجنة العليا للاحتفالات تعتمد الشعار الرسمي لليوم الوطني الـ42

اعتمدت اللجنة العليا المشرفة على الاحتفالات باليوم الوطني الـ 42 برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع الشعار الرسمي للاحتفالات لهذا العام على أن يكون شعار "روح الاتحاد" لاحتفالات اليوم الوطني مع التعديل في الرقم بما يتلائم مع العام 42 وذلك بهدف ترسيخ الشعار في نفوس الجمهور ولتبقى الذكرى الأربعين "روح الاتحاد" خالدة في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه حتى في شعارها.

وقررت اللجنة تعميمه ليكون شعاراً رسمياً لكافة الفعاليات في مختلف إمارات الدولة كما اتخذت اللجنة عدة قرارات منها إطلاق الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال المركزي المباشر في مطلع نوفمبر القادم وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.

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