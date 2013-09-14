شرطة دبي تثقف المرشدين السياحيين بالجوانب الأمنية والجنائية

استهدفت إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لخدمة المجتمع فئة المرشدين السياحيين ببرنامج توعوي تثقيفي في مركز تأهيل المرشدين السياحيين بدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ضمن برنامج توعية الجاليات الأجنبية الذي تنفذه الإدارة.

> وأكد الرائد محمد سالم المهيري،رئيس قسم التوعية من الجريمة بإدارة التوعية الأمنية، أن التواصل مع المرشدين السياحيين يأتي ضمن برنامج التوعية للجاليات الأجنبية والذي ينفذه قسم التوعية من الجريمة ويوجه البرنامج فعالياته من المحاضرات التثقيفية والأنشطة الهادفة إلى أبناء الجاليات الأجنبية المقيمة بالدولة بالإضافة إلى فئات العمال والموظفين والسياح، ويأتي تخصيص برنامج خاص بالمرشدين السياحيين لأهمية هذه الفئات ودورهم الكبير في التعامل مع الزائرين والسياح، حيث أن تأهيلهم وتثقيفهم سيعمل على نقل رسالتنا إلى أكبر قدر ممكن من السياح والزائرين للدولة.

> وقال الرائد المهيري إن المبادرات من القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة التوعية الأمنية، يتم تنفيذها بالتعاون مع القنصليات الأجنبية والأندية والجمعيات الأهلية، التي تمثل تلك الشريحة المستهدفة، من خلال إقامة معارض تتعلق بالتوعية الأمنية، ومشاركات ثقافية تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والاستفادة من الأفكار التي تطرح لخدمة الجانب الأمني، وعقد مؤتمرات وندوات تتناول مواضيع توضح القوانين التي تطبق في الدولة، وذلك لتحقيق الأمن والأمان لكافة فئات المجتمع، ومنهم فئة الجاليات غير الناطقة باللغة العربية في مختلف مواقعهم.

> وفي السياق ذاته تحدث ذياب عطا، رئيس شعبة توعية الجاليات الأجنبية، مؤكد أن برنامج توعية الجاليات الأجنبية يعمل على تسخير كافة الوسائل المتاحة للتواصل مع الجاليات، وتسعى لاستخدام وسائل الإعلام في تنفيذ برامجها التوعية، ممثلة في المحطات الإذاعية والتلفزيونية الأجنبية والصحف الأجنبية الصادرة في إمارة دبي والمواقع الالكترونية للأندية والجمعيات للجاليات الأجنبية وشركات الاتصالات والمعارض وشاشات العرض والهدايا الإعلانية والمطبوعات .

> وأضاف فيما يخص فئة المرشدين السياحيين أنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف هذه الفئات يتم خلال تعريفهم بأبرز الخدمات والبرامج التي تنفذها شرطة دبي، وفي مقدمتها خدمة الأمين باعتبارها جسر للتواصل مع جميع أفراد المجتمع عن طريق تلقي المعلومات الأمنية من أفراد المجتمع وتعمل الخدمة التي انطلقت رسميا سنة 2003 على استقبال المعلومات بكافة أنواعها على مدار 24 ساعة يوميا، وأهمها المعلومات الأمنية ومن ثم المعلومات الجنائية والاجتماعية والمرورية وحتى الاستفسارات من خلال عدد من قنوات الاتصال اتصال متعددة حيث تم تعريف بأرقام التواصل مع الخدمة وأبرز إحصائيات البلاغات الواردة خلال الأعوام والسابقة.

> وتابع كما يتم تعريفهم بأبرز القوانين والأنظمة المعمول بها الدولة وأهمية الالتزام بها وعدم تجاوزها وأبرز المخالفات المترتبة على تجاوز القوانين والإجراءات المتبعة في هذا السياق، كما نتطرق إلى ابرز الخدمات التي تقدمها مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة من خدمة امن المساكن ومرضى القلب وكيفية التسجيل للحصول على هذه الخدمات، بالإضافة إلى البرامج التوعية التي تنفذها الادارة كبرنامج حماية الطفل من التحرش وكيف تقول"لا".