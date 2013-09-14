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وزير التعليم العالى يبحث تغيير لائحة الجامعة العمالية وتطويرها

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وزير التعليم العالى يبحث تغيير لائحة الجامعة العمالية وتطويرها وزير التعليم العالى يبحث تغيير لائحة الجامعة العمالية وتطويرها

يبحث الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى، التقرير الذى أحاله كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، حول خطة الاتحاد العام لنقابات عمال لتطوير مناهج الدراسة بالجامعة العمالية، بهدف التوسع فى تخريج العمالة الفنية التى يتطلبها سوق العمل.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام، خلال لقائه بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة العمالية, إنه سيبحث مع تطوير البرامج والمناهج الدراسية، بعد تزايد الطلب على تشغيل الخريجين، خاصة أخصائى مراقب الجودة فى المصانع الإنتاجية.

وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد إسماعيل، رئيس الجامعة العمالية, إن الخطة تؤكد على ضرورة النزول بالحد الأدنى للقبول بالشعب الثلاث العلاقات الصناعية والفندقية والتنمية التكنولوجية، والسماح لحملة الثانوية الأزهرية للالتحاق بها، وفتح مجال المنح الدراسية أمام جميع العاملين بالدولة.

وأضاف إسماعيل، أن اتحاد العمال يطلب تعديل لائحة الجامعة، بما يتيح للخريجين الحصول على دبلوم الدراسات العليا فى إدارة الأعمال والتنمية البشرية والمفاوضة الجماعية، وضرورة تعديل اسم الجامعة العمالية إلى أكاديمية الاتحاد لعلوم الإدارة والتكنولوجيا.

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مصر 365

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