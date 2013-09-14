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وزير الطيران يقرر تنظيم رحلتين لنقل الحجاج من الغردقة وأسوان

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وزير الطيران يقرر تنظيم رحلتين لنقل الحجاج من الغردقة وأسوان وزير الطيران يقرر تنظيم رحلتين لنقل الحجاج من الغردقة وأسوان

أكد المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى، أنه تقرر تنظيم رحلتين لنقل حجاج القرعة على طائرات للطيران من مطارى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وأسوان، للسفر مباشرة إلى الأراضى المقدسة يومى 3و4 أكتوبر لعدم تكبدهم مشقة السفر إلى القاهرة والعودة منها.

وقال فاضل فى تصريحات له اليوم إنه مسموح لجميع شركات الطيران المصرية الخاصة بنقل حجاج السياحة، الذين يبلغ عددهم 17 ألف حاج هذا العام من كافة المطارات المصرية بعد حصولهم على الموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن نقل حجاج القرعة والتضامن يقتصر على شركة مصر للطيران فقط مع حقها فى نقل أعداد أخرى من حجاج السياحة.

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مصر 365

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