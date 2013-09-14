ملك البحرين يتوجه للصين في أول زيارة من نوعها منذ 24 عاما

كتب : الأناضول منذ 28 دقيقة

توجه العاهل البحريني ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى الصين، اليوم، في زيارة تستمر 3 أيام، هي الأولى لحاكم بحريني منذ أن بدأ التمثيل الدبلوماسي بين البلدين قبل 24 عاما.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، إن آل خليفة غادر البلاد متوجهاً إلى الصين في زيارة رسمية تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ويجري العاهل البحريني خلال الزيارة مباحثات مع بينغ والمسؤولين الصينين، تتناول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين البلدين، وآخر التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما يحضر افتتاح المعرض الصيني العربي الأول الذي يقام بمدينة ينشوان الصينية.

ويرافق الملك البحريني وفد رسمي رفيع المستوى، من بين المشاركين فيه: محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وخليفة بن أحمد الظهراني، رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، وعدد من الوزراء، خاصة في مجالات الاقتصاد.

وتأتي الزيارة وسط تحركات مكثفة للدبلوماسية البحرينية نحو الشرق، حيث استبق تلك الزيارة، زيارة قام بها العاهل البحريني قبل عدة أشهر إلى تايلاند، كما زار ولي عهده كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

كما تأتي الزيارة عقب استقبال المملكة عددا من كبار المسؤولين في دول آسيوية، على رأسهم رئيسي وزراء كل من اليابان وكوريا الجنوبية.

ويأتي التوجه شرقا، بحسب الوكالة الرسمية، بهدف توسيع آفاق التعاون البحريني مع أقطاب العالم الجدد في آسيا، الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وغيرها من الاقتصادات الناشئة، وتعظيم الاستفادة من تجاربها التنموية، لاسيما مع المؤشرات التي تؤكد أن تلك الدول الصاعدة بصدد أن تقود النظام العالمي في الفترة القادمة، على الأقل من ناحية النمو والتقدم الاقتصاديين.