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هكذا ستظهر النجمات بعد 10 سنوات من العمر!

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هكذا ستظهر النجمات بعد 10 سنوات من العمر! هكذا ستظهر النجمات بعد 10 سنوات من العمر!

جميلات هنّ النجمات جميعاً! لكن لكلّ واحدة منّا نجمة مفضّلة، نراها جميلة بوجهها وطريقة محافظتها على جمالها وشبابها.
والسؤال هو: منذ متى نرى نجماتنا بنفس الشكل الحيويّ والإطلالة الشابة التي تزيدهنّ جمالاً وتألقاً؟
والجواب هو: إنّ للمشاهير أو الشهيرات حياة خاصّة وصعبة، إذ عليهنّ الاعتناء المكثّف ببشرتهنّ، مع متابعة الجديد الحديث في عالم العناية بالبشرة والحقن والبوتوكس، تحسّباً لظهور التجاعيد أو البقع الداكنة، أو ـ باختصار ـ لمواجهة علامات الشيخوخة.
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لهذا، إليك من "سيدتي نت" 10 نجمات بصورهنّ الحاليّة وصور أخرى تكشف شكلهنّ الجماليّ بعد 10 سنوات.

على الأرجح إنّه تطبيق هاتفيّ يُمكن لأيّ شخص تنفيذه ليعرف شكله بعد فترة من الزمن. فهذا التطبيق يعمل بالتحديد على شكل النجم/ة ومكان التجاعيد الأساسيّة في الوجه، ويُعيد إظهارها. وكما تُلاحظين، فإنّ هناك تغييراً بسيطاً في لون البشرة، وهذا طبيعيّ أيضاً، إذ تبهت البشرة وتتعرّض للكثير من المشاكل مع التقدّم في السنّ، إلى ما هنالك من المشاكل التي تظهر بفعل عوامل الشيخوخة.
شاهدي الصور وشاركينا رأيك!

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