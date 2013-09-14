5 خطوات لتبرزي جمال شفتيك في السهرات

لسهرة خاصَّة، تركّز معظم السيّدات اهتمامهنّ على تطبيق المكياج على العيون، بسبب دور مكياج العيون الهام في لفت الأنظار وإبراز جمال الوجه. وتنسى السيّدات في غمرة الانشغال بالمكياج أن يُلقين بالاً إلى الدور الذي تلعبه الشفاه بلونها الغنيّ الممتلئ، والذي قد يأسر الأنفاس، ويجذب عيون الناظرين إلى جاذبيّته وسحره.

لكنّه بسبب اقتناع خبراء تجميل النجوم بأهمّية الشفاه وتأثيرها في المظهر النهائيّ للوجه، قاموا بتقسيم مكياج الشّفاه إلى خمس خطوات، تبدأ بتحضير الشفاه وتنتهي بترطيبها.

لذلك، أنت تحتاجين إلى وقت كافٍ لتطبيق المكياج، حتى تستطيعي إتقان مكياج الشفاه بشكل محترف، ومن دون توتّر أو ضغط لضيق الوقت.

ولتحصلي في النهاية على طلَّة جذابة، غاية في الرِّقة والأنوثة؛ ولكي تكوني في طلَّة غير اعتياديّة، "سيدتي نت" يقدِّم لك ـ بالخطوات ـ مظهرين لتختاري واحداً منهما في سهرتك المميزة: أولهما الشفاه القرمزية لطلَّة جريئة، وثانيهما الشفاه الطبيعية بلون البشرة لطلَّة هادئة، فما عليك سوى اتباع الخطوات التالية لاحتراف تطبيق مكياج الشفاه:

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1- حضِّري شفتيك: فالشفاه قد تبدو متشقّقة وجافّة، إذا لم يتمّ ترطيبها بالشكل المناسب. عليك إعداد شفتيك باستخدام فرشاة أسنان ناعمة وفازلين لإزالة أيّ جلد متقشّر.

2- ثبّتي اللون: خفّفي اللون الطبيعيّ لشفتيك، باستخدام قلم إخفاء العيوب "الكونسيلر" أو كريم الأساس على الشفتين، فهذا يمنحك القاعدة المثاليّة لوضع اللون الأساسيّ واللمعان الرقيق.

3- اختاري لونك: للمظهر القرمزيّ، أنتِ بحاجة إلى أحمر شفاه جافٍ، أمّا إذا اخترتِ طلَّة الشفاه الطبيعيّة، فأمامك ثلاثة ألوان خافتة لتختاري منها: الخوخيّ أو الوردي أو البيج؛ فإذا كانت بشرتك فاتحة، فالوردي هو اللون المناسب لها، أمَّا إذا كانت داكنة، فعليك باللون الخوخي أو البيج.

4- أبرزي عينيك: نسّقي الشفاه بلون البشرة مع عيون دخانية للحصول على تأثير مذهل ولافت للنظر.

5- الترطيب: أضيفي لمعة خفيفة إلى شفتيكِ، باستخدام أقلام الشفاه المرطبة اللامعة.

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