البرلمان العربى يبدأ اجتماعاته بالقاهرة لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة

بدأت اليوم السبت أعمال الاجتماعات الدورية السادسة لمكتب البرلمان العربى برئاسة أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى.

ومن المقرر آن يعقب هذه الاجتماعات يوم غد الأحد اجتماعات اللجان الدائمة الأربع وهى لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومى ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.

وقد بدأت الخميس أعمال الاجتماعات التحضيرية لأعمال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الأول للبرلمان العربى والمزمع عقده فى النصف الثانى من شهر أكتوبر المقبل، حيث عقدت اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب اجتماعا لها للإعداد لمؤتمر بشأن وضع وثيقة عربية لحقوق المرأة، وذلك فى إطار ممارسة البرلمان العربى لدوره فى إعداد مشروعات القوانين العربية الموحدة والاتفاقيات الجماعية.

وعلى هامش هذه الاجتماعات ينظم البرلمان العربى صباح الغد الأحد احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمى للديمقراطية تحت شعار " تعزيز الأصوات من أجل الديمقراطية"

> ويتوقع أن يصدر عن هذه الاحتفالية إعلان للبرلمان عن الديمقراطية وحقوق الإنسان فى الوطن العربى.