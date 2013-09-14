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نجاة وزير الشباب العراقى من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة بكركوك

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نجاة وزير الشباب العراقى من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة بكركوك نجاة وزير الشباب العراقى من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة بكركوك

أعلن مصدر أمنى عراقى اليوم، أن وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر نجا من محاولة اغتيال بانفجار عبوة ناسفة جنوب محافظة كركوك، التى تبعد بنحو 255 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن موكب الوزير تعرض لتفجير بعبوة ناسفة، اليوم السبت، أثناء توجهه إلى محافظة كركوك لحضور مراسم حفل زفاف جماعى نظمه حزب الدعوة الإسلامية بمكتب الشمال الذى يتولى الوزير مسؤوليته، دون أن يصاب بأذى.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية سارعت إلى موقع الحادث وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التى تقف وراءه.

يذكر أن محافظة كركوك تشهد أعمال عنف بشكل مستمر بتفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وهجمات مسلحة تستهدف عناصر الأجهزة الأمنية والمدنيين.
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