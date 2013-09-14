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مسئولة أممية تدعو لهدنة فى ريف دمشق لمساعدة السكان وإجلاء الجرحى

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مسئولة أممية تدعو لهدنة فى ريف دمشق لمساعدة السكان وإجلاء الجرحى مسئولة أممية تدعو لهدنة فى ريف دمشق لمساعدة السكان وإجلاء الجرحى

دعت مسئولة العمليات الإنسانية فى الأمم المتحدة فاليرى آموس، إلى هدنة فى ريف دمشق لمساعدة السكان وإجلاء الجرحى.

وأعربت المسؤولة الأممية -حسبما أفادت قناة "العربية" اليوم السبت- عن قلقها البالغ حيال المعلومات عن احتجاز أكثر من نصف مليون شخص فى ضواحى العاصمة، خصوصا فى المعضمية حيث يحاصر أكثر من 12 ألفا هناك، مضيفا أن المحاصرين يفتقرون للمياه والمواد الغذائية والأدوية، فيما تعجز المنظمات الإنسانية عن الوصول إليهم، مشيرة إلى تقارير حول حالات وفاة بين المحاصرين بسبب الجوع، ولا سيما من الأطفال.

ويتعرض مدنيون للحصار فى المناطق السورية المختلفة فى ظل اشتباكات دامية بين نظام بشار الأسد وقوات المعارضة، وصعوبة وصول المساعدات الإنسانية.

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