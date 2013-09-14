"الخارجية" تنعي "أسامة الباز": الوطني المخلص الذي تفانى في عمله لإعلاء قضية الوطن

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

نعي وزير الخارجية، الدكتور نبيل فهمي، والعاملون بوزارة الخارجية، السفير أسامة الباز، الذي وافته المنية فجر اليوم السبت.

وقالت الخارجية، في بيان لها اليوم: "رحل اليوم عن دنيانا قامة كبيرة ممثلة في السفير أسامة الباز فهو القانوني بالدراسة والدبلوماسي بالمهنة والمثقف بالاطلاع والزاهد في نطاق الحياة والوطني المخلص الذي تفانى على مدى العقود بالجهد الخلاق الدؤوب على المستوى الوطني والدولي لإعلاء قضية الوطن.

وأضافت "ينعى وزير الخارجية نبيل فهمي، والعاملون بوزارة الخارجية، السفير أسامة الباز، فإنهم يذكرون مآثره ويدعون العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قام به من دور وطني بارز طوال فترة عمله الطويلة في خدمة الوطن".