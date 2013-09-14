استغلال مسار مترو مصطفى النحاس مؤقتاً لتشغيل أتوبيسات النقل العام في حارات معزولة

كتب : سلامة عامر منذ 60 دقيقة

قال الدكتور جلال سعيد، محافظ القاهرة، إن المحافظة تقوم حاليا بتجهيز مسار مترو مصطفى النحاس ليصبح مسار معزول لخطوط سريعة للنقل العام لخدمة سكان مدينة نصر، ويبلغ طول المسار الجديد 9 كم، ويمتد من بداية مصطفى النحاس عند تقاطعه مع امتداد رمسيس وصولاً إلى نهايته.

وأضاف المحافظ، أن تجهيز المسار لا يتضمن رفع الكابلات الكهربائية أو القضبان الحديدية الخاصة بالمترو، ولا يتضمن أعمال للرصف حيث سيتم التبليط لمستوى سطح القضبان ببلاط الانترلوك عالي القوة بدلاً من ذلك وفيما يمكن معه إعادة استخدامه في موقع آخر حينما يبدأ تنفيذ مشروع الترام السريع المقترح على نفس المسار الحالي، والمتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء الخاصة به خلال عامين من الآن.

من ناحية أخرى، أصدر المحافظ تعليماته لرئيس حى حدائق القبة بموافاته بتقرير شامل عن حالة العقار رقم 6 حارة هلال محمود المتفرعة من شارع الخليج المصري بدير الملاك بحي حدائق القبة والمكون من دور أرضي، و4 طوابق متكررة مساء أمس من واقع ملف العقار بالحي وإن كان صادر لهأي قرارات إدارية سابقة إضافة الي تشكيل لجنة لحصر الأسر المتضررة، ولجنة أخرى هندسية لفحص الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة للعقار المنهار لتبين مدى تضررها من انهيار العقار من عدمه.