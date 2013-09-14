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حازم إمام: أسعى لاستغلال بطء دفاع الأهلي

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حازم إمام: أسعى لاستغلال بطء دفاع الأهلي حازم إمام: أسعى لاستغلال بطء دفاع الأهلي

يسعى حازم إمام ظهير الزمالك لاستغلال دفاع الأهلي الذي وصفه بـ"البطئ" في مباراة قمة دوري أبطال إفريقيا الأحد.

ويلعب الأهلي مع الزمالك عصر الأحد في قمة الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

ومن المرجح أن يلعب إمام كبديل في خطط حلمي طولان المدير الفني للفريق الأبيض.

وقال إمام لـFilGoal.com: "أتمنى أن يكون لي دورا مع الفريق في المباراة، وأن استغل سرعتي لصالح الفريق".

وتابع "خط دفاع الأهلي بطئ، وأتمنى أن تأتي مشاركتي في وقت تقدم الزمالك حتى أنجح في دعم ذلك".

ويؤمن إمام بضرورة تحقيق الزمالك للفوز في المباراة من أجل ضمان التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وأوضح "لا توجد أي فرصة للتعويض بعد هذه المباراة، فالفوز سيقربنا من نصف النهائي والخسارة تبعدنا عن المنافسة".

ويمتلك الزمالك أربع نقاط في رصيده وهو نفص رصيد ليوبار، وبفارق ثلاث نقاط عن أورلاندو بايرتس والأهلي المتصدرين.

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