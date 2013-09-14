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المعارضة السورية ترفض اتفاقا أمريكيا روسيا بشأن الأسلحة الكيميائية

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المعارضة السورية ترفض اتفاقا أمريكيا روسيا بشأن الأسلحة الكيميائية المعارضة السورية ترفض اتفاقا أمريكيا روسيا بشأن الأسلحة الكيميائية

رفض الجيش السورى الحر المعارض اتفاقا أمريكيا روسيا بشأن تفكيك الأسلحة الكيميائية السورية وتعهد بمواصلة القتال للإطاحة بالرئيس السورى بشار الأسد.

وقال رئيس قيادة هيئة أركان الجيش السورى الحر اللواء سليم إدريس "لا تعنينا المبادرة الروسية الأمريكية. فهى لا تهدف سوى لكسب الوقت"، كما أضاف فى مؤتمر صحفى اليوم "السبت" بمدينة اسطنبول التركية "نحن نتجاهل تماما هذه المبادرة وسنستمر فى القتال حتى إسقاط النظام".

وصرح وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بعد محادثات مع نظيره الروسى سيرجى لافروف فى جنيف إن الولايات المتحدة وروسيا اتفقتا على خطة لتأمين الأسلحة الكيميائية السورية.

وقال إنه تم منح سورية أسبوعا للكشف عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية ومهلة حتى منتصف العام المقبل لإزالة أو تدمير هذه الأسلحة.
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