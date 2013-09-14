لوزيرن يسعى للاستعانة براقصات تعري لزيادة الحضور الجماهيري

يبحث مسؤولو نادي لوزيرن السويسري، الاستعانة براقصات تعر لإحياء فقرة قبل مباريات الفريق في الدوري، بغرض إغراء الجماهير لحضور المباريات.

وقال بيرنارد ألبشتاج مالك النادي لوسائل الإعلام في سويسرا "أريد الاستعانة براقصات تعر، يؤدون فقرات مثيرة قبل المباريات من أجل الجماهير."

وتابع صاحب الـ68 عاما "بدون أدنى شك سيمتلئ الملعب على أخره."

وأضاف ألبشتاج "تم بالفعل اختيار الراقصات، ولكننا مازلنا في انتظار موافقة الاتحاد السويسري لكرة القدم على هذا الاقتراح."

وتشهد مباريات خامس الدوري السويسري، متوسط حضور جماهيري لا يتجاوز الـ11 ألف في المباراة، باستثناء المباريات الكبيرة.

وهى المتوسط الذي يسعى مالك النادي لرفعه بالاستعانة براقصات تعري.