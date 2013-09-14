النجيفى يتوجه إلى طهران على رأس وفد برلمانى فى زيارة رسمية لإيران

أعلن مصدر نيابى عراقى اليوم أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى توجه اليوم السبت إلى العاصمة الإيرانية طهران فى زيارة رسمية.

وقال المصدر إن وفدا نيابيا برئاسة رئيس مجلس النواب أسامة النجيفى توجه إلى العاصمة الإيرانية طهران فى زيارة رسمية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع فى المنطقة، لاسيما الأوضاع فى سوريا.

وكان النجيفى والوفد المرافق له اختتم أمس زيارة رسمية إلى تركيا بدأها الاثنين الماضى التقى خلالها كبار المسئولين الأتراك وبحث معهم العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع فى المنطقة وعلى الأخص فى سوريا.

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