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إسرائيل تعلن عن إقامة مسيرة مليونية بالقدس احتفالا بعيد العرش اليهودى

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إسرائيل تعلن عن إقامة مسيرة مليونية بالقدس احتفالا بعيد العرش اليهودى إسرائيل تعلن عن إقامة مسيرة مليونية بالقدس احتفالا بعيد العرش اليهودى

أعلنت بلدية الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة اليوم السبت، نيتها إقامة مسيرة مليونية فى شوارع المدينة احتفالا بما يسمى عيد العرش اليهودى فى الرابع والعشرين من سبتمبر الجارى يشارك بها آلاف المستوطنين القادمين من كافة المدن المحتلة.

ومن جانبه حذر رئيس لجنة الجدار والاستيطان فى القدس إسماعيل الخطيب من نية الاحتلال تعزيز تواجده على أبواب المسجد الأقصى وفرض تشديدات على المصلين إضافة لنشر الحواجز والمتاريس العسكرية فى محيط البلدة القديمة وأحياء مدينة القدس المحتلة.

ونوه الخطيب إلى أنه ربما يحاول المستوطنون تنظيم اقتحامات للمسجد الأقصى وانتهاك حرمته وهو ما يستدعى المقدسيين للرباط المبكر والدائم فى باحاته.

وأشار الخطيب إلى أن الاحتلال سيحشد عشرات آلاف المستوطنين فى مدينة القدس وسيغلق 12 حاجزا محيطا فيها محذرا من بدء تنفيذ مخططات تهويدية فى المسجد الأقصى الساعية لتقسيمه مكانيا وزمانيا.
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