مظاهرة محدودة لأنصار المعزول بدسوق

كفر الشيخ - مصطفي عيد وأشرف الحداد: منذ 40 دقيقة 58 ثانية

نظم عدد من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى صباح اليوم السبت سلسلة بشرية على طريق دسوق - بسيون أمام قرية محلة أبوعلى التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ .

ورفع المشاركون فى السلسلة لافتات كما رفعوا صورًا للرئيس المعزول مرسى وبعض الصور التى عليها إشارة 4 والتى توصف برمز ميدان رابعة العدوية والمعتصمين به.

الجدير بالذكر أن عدد المشاركين فى السلسلة لا يتعدون العشرات من بينهم عدد من الأطفال والفتيات وقد قوبلت بتجاهل تام من المواطنين بقرية محلة أبوعلى.