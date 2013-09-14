التخطيط توفر 22 مليار جنيه لإنجاز مشروعات تنموية

الاسكندرية – أميرة عوض السبت , 14 سيبتمبر 2013 13:23

أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط – تم توفير مبلغ 22.3 مليار جنيه لمشروعات جديدة سوف تنتهى خلال ستة أشهر وقبل نهاية السنة المالية الحالية.

أوضح بأن محافظة الإسكندرية بها عدة مشاريع جارى تنفيذها منها مدخل إسكندرية على الطرق الصحراوى , ونفق خالد بن الوليد ونفق المندرة وترعة المحمودية , ونوه وزير التخطيط بأن مواطنى محافظة القاهرة والإسكندرية والجيزة سوف بطفرة خلال الشهر القادم.

> وأضاف أنه جارى مناقشة مشروعات النظافة مع وزير التنمية ووزير الاسكان وسوف نتفق مع جماعى القمامة على أماكن الجمع مثلما كانوا يفعلون سابقا . وسوف نقوم باستكمال منظومة المشروعات ومنها نفق المندرة مصنع المخلفات ومعلجة محطة الصرف الصحى , وعمل محور جديد لإزالة القمامة وآخر للصرف الصحى بمنطقة المعمورة والمتواجد منذ عام 2003 ولم ينفذ وتكلفته تصل 10 ملايين جنيه.

> أضاف وزير التخطيط خلال الجولة التفقدية لعدد من مشاريع جديدة بالاسكندرية صباح اليوم السبت – أنه سوف نقوم بتضعيف إدوات النظافة والصيانة مع ضخ استثمارات جديدة.

> من جانبه طالب اللواء طارق المهدى محافظ الاسكندرية – صرف 100 مليون جنيه للانفاق على معدات جديدة للصرف الصحى بسبب تهالك المعدات والأدوات , و45 مليون جنيه لشراء إدوات نظافة تحتوى على 2 قلاب ولودر كبير واخر صغير، و60 مليون جنيه لترعة المحمودية , وفتح 11 كوبرى يتكون من حارتين , من بينهم كوبرى لميدان الساعة , كوبرى لمنطقة سيدى بشر , وتوسعة محرم بك ونفق قناة السويس.

> وأشار محافظ الاسكندرية إلى انه تم توفير 350 مليون جنيه لانجاز مشروع مدخل الاسكندرية على الطريق الصحراوى وتقسيمه لثلاث حارات لتوسعة الطريق وتسهيل الحركة المرورية، خلال ستة أشهر , الى جانب مشروع ترعة المحمودية لنقص مياة الشرب والذى يساوى 15 متر مكعب يوميا لذلك نقوم بمعالجة مياه الصرف لتصب فى الأماكن الصناعية, ونوه بأن هناك 20 مليون مشروع صرف لم ينتهوا ولم يتم رصفهم بعد حفر أماكن لهم.