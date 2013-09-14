غدا.. أكاديمية الشرطة وإعلام القاهرة يوقعان اتفاقية تفاهم

تنظم أكاديمية الشرطة بالتعاون مع كلية الإعلام جامعة القاهرة، غدا الأحد، حفلا لتوقيع اتفاقية تفاهم بين الجانبين بمقر الأكاديمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والتدريبية بما ينعكس إيجابيا على تحقيق الأهداف المنشودة، ويوقعها مساعد وزير الداخلية ورئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد جاد منصور وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور حسن عماد مكاوى.

وكان مركز بحوث الرأى العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، قد عقد دورات تدريبية مكثفة للضباط بقطاعات الشرطة المختلفة خلال الفترة الماضية حول (المتحدث الإعلامى الأمنى والرأى العام).