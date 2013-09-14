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مساعد وزير الصحة: نحتاج لنشر الوعى بأهمية "زراعة الأعضاء"

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مساعد وزير الصحة: نحتاج لنشر الوعى بأهمية "زراعة الأعضاء" مساعد وزير الصحة: نحتاج لنشر الوعى بأهمية "زراعة الأعضاء"

أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة ورئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، أن فكرة زراعة الأعضاء من المتوفين للأحياء ما زالت تواجه صعوبات عديدة، أهمها عدم اقتناع المجتمع المصرى بتلك الفكرة، لافتا إلى أن الأطباء بحاجة للدعم الإعلامى والمجتمعى لنشر الوعى بأهمية تلك الجراحات.

وأضاف "أباظة"، خلال مؤتمر عقد اليوم السبت للإعلان عن تأسيس الجمعية المصرية لزراعة الأعضاء، أن تلك الجمعية هى جمعية أهلية لا علاقة لها بوزارة الصحة أو اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، حيث تهدف إلى رعاية مرضى زراعة الأعضاء وتدريب الأطباء المتخصصين بتلك الجراحات، لافتا إلى أن فكرة إنشاء الجمعية بدأت عندما وجدت صعوبة فى تنظيم مؤتمر دولى لزراعة الأعضاء وإتاحة الأنشطة التدريبية للأطباء، عندها تم التفكير فى إنشاء جمعية أهلية مستقلة عن وزارة الصحة والجامعات، كما أن مقر الجمعية تبرع به أحد الصيادلة المهتمين بتلك القضية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد هلال، مدير مستشفى الساحل سابقا وسكرتير عام الجمعية، إلى أنه يوجد حاليا 35 مستشفى مرخص لإجراء جراحات زراعة الكبد والكلى، موضحا أن الجمعية ستهتم بشكل أساسى بتدريب شباب الأطباء بالتعاون مع الجمعيات الطبية الدولية، ومن المقرر إنشاء صندوق تبرعات لمساعدة المرضى فور إشهار الجمعية.

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مصر 365