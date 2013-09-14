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"الحق فى الدواء": زيادة أسعار 77 صنفا دوائيا خلال شهرى يوليو وأغسطس

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"الحق فى الدواء": زيادة أسعار 77 صنفا دوائيا خلال شهرى يوليو وأغسطس "الحق فى الدواء": زيادة أسعار 77 صنفا دوائيا خلال شهرى يوليو وأغسطس

حذر المركز المصرى للحق فى الدواء من النقص الشديد فى ألبان الاطفال المدعمة والأنسولين المدعم، خاصة بالمحافظات، مما أدى إلى ارتفاع كبير فى سعر عبوة لبن الأطفال لتصل إلى حوالى 42 جنيها، لافتا إلى النقص الحاد فى عبوات اللبن بمراكز الأمومة والطفولة، والتى تصرف عبوتين شهريا لكل طفل مسجل لديها.

وارجع المركز، فى بيان له اليوم السبت، سبب هذا النقص الواضح بالمنتجين، إلى تأخر إرسال موافقة المالية للشركة المصرية لتجارة الأدوية باستيراد تلك المنتجات، مما أدى إلى النقص الحاد بهما، على حد ما ورد ببيان المركز، فى الوقت الذى تتوافر فيه بدائلهما المستوردة غير المدعمة، وذلك رغم إعلان وزارة الصحة زيادة عبوات لبن الأطفال إلى 15 مليون عبوة، بواقع زيادة قدرها 3 ملايين عبوة.

فى سياق متصل، أكد بيان المركز زيادة حوالى 77 صنفا دوائيا خلال شهرى يوليو وأغسطس، من 20 إلى 80%، بحسب ما ورد ببيان المركز، بينها أدوية مهمة كالأنسولين وعدد من أدوية الربو الجهاز العصبى والهضمى.
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مصر 365

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