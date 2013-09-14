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"الطب الشرعى" ترسل كشفًا بأسماء مستحقى مكافأة وزارة العدل

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"الطب الشرعى" ترسل كشفًا بأسماء مستحقى مكافأة وزارة العدل "الطب الشرعى" ترسل كشفًا بأسماء مستحقى مكافأة وزارة العدل

أرسلت مصلحة الطب الشرعى إلى وزارة العدل كشف به أسماء الأطباء الشرعيين والفنيين "مساعدى الأطباء فى التشريح"، والسائقين والموظفين الذين بذلوا جهودا مضاعفة فى تشريحهم لجثث الأحداث الأخيرة.

وذلك بعد موافقة الدكتور عبد الرحيم الصغير مساعد وزير العدل لشئون الطب الشرعى بمنحهم مكافأة، نظرا لجهودهم المضاعفة التى بذلوها فى تشريح الجثث التى سقطت خلال الأيام الماضية.

وأكد مصدر طبى بمصلحة الطب الشرعى، أنه تم صرف مكافأة شهر المدارس لجميع الموظفين والأطباء والفنيين، مؤكداً أنهم فى انتظار مكافأة الجهود المضاعفة من وزارة العدل.

يذكر أن موظفى وفنيى الطب الشرعى قد نظموا وقفة احتجاجية على سلالم مصلحة الطب الشرعى الثلاثاء الماضى، اعتراضا على عدم منحهم مكافأة نظير حهودهم المضاعفة التى يبذلونها.

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