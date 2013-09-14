أسرة طالبة "صيدلة حلوان" تهدد بالإضراب بسبب عدم نقلها لكفر الشيخ

هددت أسرة أسماء محمد صالح الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الصيدلة بجامعة حلوان، بالإضراب عن الطعام بسبب رفض المسئولين عن التنسيق تحويلها إلى كلية الصيدلة بجامعة كفر الشيخ محل إقامتها.

وقال محمد فتح الله قدوم جد الطالبة من قرية ميت الديبة بمركز قلين محافظة كفر الشيخ، إن الطالبة يتيمة الأب وهى أكبر إخوتها، ووالدتها لا تستطيع تركها بمفردها بمدينة حلوان.

وأشار إلى أن الطالبة هى من خريجى الثانوية العامة 2012 وليس هذا العام وأنها قد حصلت على مجموع العام قبل الماضى أدخلها كلية طب بيطرى بجامعة كفر الشيخ، موضحا: "تظلمنا من نتيجة الثانوية العامة وحصلنا على حق بمراجعة نتيجتها، وبالفعل حصلت على 5% ولكن كان مر عام وتحركنا إلى جهات عدة حتى تم قبول الدرجات التى حصلت عليها ودخلت بتنسيق العام الماضى هذا العام كلية الصيدلة".

وأكد أن وزارة التعليم العالى قد وافقت العام الماضى على فتج باب تحويل الكليات المناظرة للطلاب ومختلف زملاء الطالبة حولوا كلية صيدلة كفر الشيخ العام الماضى، ونحن نريد مساواة الطالبة اليتيمة بزميلاتها نظرا لظروفها الخاصة خاصة أنها تعتبر على لائحة العام الماضى.

وأضاف أنه ذهب إلى إدارة التنسيق بوزارة التعليم العالى، وطلب منهم تحويل الطالبة جامعة كفر الشيخ إلى محل سكنها وإقامتها نظرا لظروفها، ولكنهم قالوا له لا يوجد أوامر بتحويل الكليات المناظرة، ولكن تم فتح باب تحويل الكليات غير المناظرة، قائلا:"تعبنا من اللف على مكاتب وزارة التعليم العالى والتنسيق دون جدوى".

وتابع جد الطالبة: "نطالب فقط بتحويل الطالبة نظرا لظروفها وإذا لم يتم قبول تحويلها ليس لنا إلى الإضراب عن الطعام حتى يستمع لينا المسئولين".

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