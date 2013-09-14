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الاعتقاد بأن الديدان فى البطن يتم القضاء عليها دفعة واحدة.. خاطئ

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الاعتقاد بأن الديدان فى البطن يتم القضاء عليها دفعة واحدة.. خاطئ الاعتقاد بأن الديدان فى البطن يتم القضاء عليها دفعة واحدة.. خاطئ

يسأل قارئ: عالجت الديدان مرة من قبل، ولكنها عادت من جديد فما السبب؟

أكد الدكتور محمد المنيسى، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد، أن التخلص من الديدان بشكل نهائى من جسم الإنسان وأمعائه مشكلة كبيره تكاد تكون صعبة المنال، ولكن هناك طرق علاجية كثير تعمل على التخلص التدريجى من الديدان.

والخطأ الشائع والمعتقد السائد بأن دواء الديدان أو الدواء المطهر للأمعاء، والذى يقضى على الديدان يؤخذ مرة واحدة فقط، ولا يكرر وهكذا يكون الشخص تخلص تماما من الديدان فى الأمعاء، وهذا المعتقد خاطئ كما ذكرنا، وذلك لأن دواء الديدان أو المركب المستخدم فى أدوية القضاء على الديدان تعمل على مراحل عديدة.

ونظرا لأن الديدان تكون أعدادها كبيرة جدا، ولا يمكن التخلص منها بشكل مباشر وفى جرعة علاج واحدة، فلابد من تكرار الدواء مرة أخرى حسب تعليمات الطبيب.

وهذه هى المشكلة التى يعانى منها أغلب المرضى وهى عدم الإنصات لتعليمات المختص، وهو ما يؤدى إلى ارتجاع الديدان مرة أخرى وأعاده تكاثرها وتناسلها داخل البطن، وعدم قدرة الجرعة الأولى على القضاء التام عليها كما تعد الديدان إلى سابق عهدها وأكثر من هنا تبدأ الخطورة والشكوى مرة أخرى من قبل المريض.

لذا على المريض الامتثال إلى أوامر الطبيب المختص المعالج لحالته، وأن يخضع لعلاج القضاء على الديدان فى أول جرعه وبعد ذلك يكرر مرتان على الأقل حسبما يحدد الطبيب وفى الغالب تكون بعد 15 يوم من انتهاء الجرعة الأولى حتى يمكن القضاء نهائيا عليها بتوالى الجرعات وتخلص البطن منها تماما.

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مصر 365