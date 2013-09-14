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هروب شخص استولى على 200 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية بغرض توظيفها

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هروب شخص استولى على 200 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية بغرض توظيفها هروب شخص استولى على 200 مليون جنيه من مواطنين بالإسكندرية بغرض توظيفها

اللواء أمين عز الدين مساعد الوزير مدير أمن الأسكندرية

يكثف رجال إدارة البحث الجنائي بمدرية أمن الإسكندرية جهودهم لضبط شخص قام بتجميع 200 مليون جنيه من أهالي عزبة بالإسكندرية بهدف توظيفها، لكنه اختفي بالأموال. 

تلقى قسم شرطة أول المنتزه، بلاغا من نصر كامل محمود عثمان “40 سنة- حاصل على بكالوريوس علوم وتربية” مقيم بعزبة محسن الكبرى، دائرة القسم بقيامه بتجميع مبلغ “ستة وثلاثين مليون و145 ألف جنيه من 740 شخصا من أهالي العزبة.

وأفاد مقدم البلاغ بأنه قام بتسليم المبلغ لشخص يدعى عبده محمد علي محمد رجب وشهرته الشيخ عبدالله مقيم بذات العزبة، مقابل حصوله على نسبة وساطة بغرض توظيف تلك المبالغ في مجال المقاولات وتجارة الماشية ومنتجاتها، نظير ريع شهري، بالإضافة إلى رأس المال.

وأكد مقدم البلاغ أنه علم بهروب المذكور واستيلائه على تلك الأموال، بالإضافة لأموال أخرى تسلمها من وسطاء آخرين، قاموا بجمعها من أهالي العزبة والعزب المجاورة، لتوظيفها فى ذات المجال وبلغ إجمالي ما تحصل عليه حوالي 200 مليون جنيه.

تحرر محضر إداري وتم تكليف المباحث بالتحري عن الواقعه وضبط المتهم.

أ ش أ

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