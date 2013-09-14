بالصور| وائل الإبراشي: المجلس العسكري السابق تحالف مع "الإخوان" لنقل السلطة لهم

الإبراشي: الإعلام شارك في ذبح المجلس العسكري السابق

كتب : فاطمة النشابي السبت 14-09-2013 11:19

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإعلام شارك في ذبح المجلس العسكري السابق في الفترة التي تولى فيها إدارة المرحلة الانتقالية، وقال إنه يعتذر للمجلس العسكري عما فعله كإعلامي، وأنه كان يجب على الإعلام أن يتعامل معه بحدة القلم ولا يستعمل معه حدة السكين.

وأضاف الإبراشي، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني لبرنامج "قُصر الكلام" على شاشة "MBC مصر"، أنه أخطأ ويعتذر للمشاهدين عما يعتبره خيانة مهنية، بسبب امتناعه عن عدم إذاعة الحوار التليفزيوني الذي أجراه مع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين قبل الانتخابات الرئاسية بخمسة أيام، مشيرًا إلى تلقيه مكالمة هاتفية من أحد القيادات الإخوانية التي طلبت عدم إذاعة اللقاء لوجود بعض التحفظات.

وقال وائل الإبراشي إن الحلقة طالما تم تسجيلها فقد أصبحت حق للمواطن وهو ما يدعوه للاعتذار عن هذا الخطأ المهني.

وأوضح وائل الإبراشي، أن المشير طنطاوي كان لديه ظن بأن تسليم السلطة لجماعة الإخوان المسلمين يوفر له الحماية من المساءلة القضائية، ومن أي تجاوزات تمت في فترة تولي المجلس العسكري إدارة المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري السابق تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لنقل السلطة من الحكم العسكري ليعتلي الإخوان عرش الحكم.

وصرح الإبراشي، أن المشير طنطاوي سيظل لغزًا، لأن الفريق أحمد شفيق قال له إن طنطاوي من الممكن أن يؤدي التحية لمحمد مرسي بدلًا من أحمد شفيق أو عمر سليمان.

وأشار الإبراشي أنه أصاب في قرار الاستقالة من مجلة "روزاليوسف" بعد تولي عبدالله كمال منصب رئيس تحرير المجلة، لافتًا إلى أنه توقع أن يدفع عبدالله كمال المجلة باتجاه السلطة، مؤكدًا أن المنصات الصحفية لابد أن تكون دائمًا ملك للشعب ولا تنحاز للسلطة.