أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

بالصور| وائل الإبراشي: المجلس العسكري السابق تحالف مع "الإخوان" لنقل السلطة لهم

Google+ Print
بالصور| وائل الإبراشي: المجلس العسكري السابق تحالف مع "الإخوان" لنقل السلطة لهم بالصور| وائل الإبراشي: المجلس العسكري السابق تحالف مع "الإخوان" لنقل السلطة لهم
الإبراشي: الإعلام شارك في ذبح المجلس العسكري السابق

كتب : فاطمة النشابي السبت 14-09-2013 11:19

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الإعلام شارك في ذبح المجلس العسكري السابق في الفترة التي تولى فيها إدارة المرحلة الانتقالية، وقال إنه يعتذر للمجلس العسكري عما فعله كإعلامي، وأنه كان يجب على الإعلام أن يتعامل معه بحدة القلم ولا يستعمل معه حدة السكين.

وأضاف الإبراشي، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني لبرنامج "قُصر الكلام" على شاشة "MBC "، أنه أخطأ ويعتذر للمشاهدين عما يعتبره خيانة مهنية، بسبب امتناعه عن عدم إذاعة الحوار التليفزيوني الذي أجراه مع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين قبل الانتخابات الرئاسية بخمسة أيام، مشيرًا إلى تلقيه مكالمة هاتفية من أحد القيادات الإخوانية التي طلبت عدم إذاعة اللقاء لوجود بعض التحفظات.

وقال وائل الإبراشي إن الحلقة طالما تم تسجيلها فقد أصبحت حق للمواطن وهو ما يدعوه للاعتذار عن هذا الخطأ المهني.

وأوضح وائل الإبراشي، أن المشير طنطاوي كان لديه ظن بأن تسليم السلطة لجماعة الإخوان المسلمين يوفر له الحماية من المساءلة القضائية، ومن أي تجاوزات تمت في فترة تولي المجلس العسكري إدارة المرحلة الانتقالية، مشيرًا إلى أن المجلس العسكري السابق تحالف مع جماعة الإخوان المسلمين لنقل السلطة من الحكم العسكري ليعتلي الإخوان عرش الحكم.

وصرح الإبراشي، أن المشير طنطاوي سيظل لغزًا، لأن الفريق أحمد شفيق قال له إن طنطاوي من الممكن أن يؤدي التحية لمحمد مرسي بدلًا من أحمد شفيق أو عمر سليمان.

وأشار الإبراشي أنه أصاب في قرار الاستقالة من مجلة "روزاليوسف" بعد تولي عبدالله كمال منصب رئيس تحرير المجلة، لافتًا إلى أنه توقع أن يدفع عبدالله كمال المجلة باتجاه السلطة، مؤكدًا أن المنصات الصحفية لابد أن تكون دائمًا ملك للشعب ولا تنحاز للسلطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا