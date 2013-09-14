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مشروعات سكنية جديدة فى محافظة أسيوط

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مشروعات سكنية جديدة فى محافظة أسيوط مشروعات سكنية جديدة فى محافظة أسيوط

قال المهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان والمرافق بأسيوط إن هناك العديد من المشروعات التى تم إنجازها بمراكز المحافظة خلال شهرى يوليو وأغسطس، وذلك فى ضوء اهتمام اللواء إبراهيم حماد بمشروعات الإسكان والمرافق بالمحافظة لما لها من أهمية للمواطن.

وأوضح المهندس عبد الحكيم أنه تم تطوير عيادة المرضى وسكن الطبيبات والتمريض ودورات المياه بمستشفى الصحة النفسية بأسيوط وتطوير شوارع عدد من ميادين حى شرق أسيوط وتطوير مداخل قسم العناية المركزية والغطاء المحيط بمستشفى الصدر وتطوير المنطقة الإحصائية الزراعية بأسيوط، وتم أيضا تطوير الثلاثة طوابق العلوية بمستشفى الإيمان العامة بحى الأربعين وتطوير شوارع حى غرب وتطوير المغسلة المركزية بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" وتعلية سور مجمع أعلام أسيوط.

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