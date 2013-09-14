بحضور "الببلاوى".. الصندوق الاجتماعى يدعم تشغيل العمالة بالأقصر

وقع اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، والدكتورة غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى، بحضور الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، برتوكول تعاون بمنحة 5 ملايين جنيه مساهمة من الصندوق، تحول على دفعات ربع سنوية، لتنفيذ عدة مشروعات بالمحافظة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مثل رصف الطرق.

وتم الاتفاق على دعم مشروعات كثيفة التشغيل للعمالة بالأقصر، وتنفيذ مشروعات فى مركزى أرمنت وإسنا، حيث سيتم رصف 1.6 ك متر بمدينة إسنا، و3.6 ك متر بمدينة أرمنت، وسيتم التنفيذ بمجرد وصول الدفعات.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الفعال والمساهمات المتنوعة التى يقدمها الصندوق الاجتماعى لشريحة كبيرة من المواطنين الراغبين فى إتاحة الفرصة لهم لتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مختلف القطاعات.