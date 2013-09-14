أخبار عاجلة

"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
في قانون المرور الجديد.. تسليم سيارتك لأقرب قسم شرطة في الحالات الآتية -
دراسة أمريكية تتوقع كارثة في مصر وأن الدلتا ستتأثر فيها الزراعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بحضور "الببلاوى".. الصندوق الاجتماعى يدعم تشغيل العمالة بالأقصر

Google+ Print
بحضور "الببلاوى".. الصندوق الاجتماعى يدعم تشغيل العمالة بالأقصر بحضور "الببلاوى".. الصندوق الاجتماعى يدعم تشغيل العمالة بالأقصر

وقع اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، والدكتورة غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى، بحضور الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، برتوكول تعاون بمنحة 5 ملايين جنيه مساهمة من الصندوق، تحول على دفعات ربع سنوية، لتنفيذ عدة مشروعات بالمحافظة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، مثل رصف الطرق.

وتم الاتفاق على دعم مشروعات كثيفة التشغيل للعمالة بالأقصر، وتنفيذ مشروعات فى مركزى أرمنت وإسنا، حيث سيتم رصف 1.6 ك متر بمدينة إسنا، و3.6 ك متر بمدينة أرمنت، وسيتم التنفيذ بمجرد وصول الدفعات.

وأكد المحافظ على أهمية الدور الفعال والمساهمات المتنوعة التى يقدمها الصندوق الاجتماعى لشريحة كبيرة من المواطنين الراغبين فى إتاحة الفرصة لهم لتنفيذ بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى مختلف القطاعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365