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سكرتير محافظة المنوفية: زيادة فصول رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

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سكرتير محافظة المنوفية: زيادة فصول رياض الأطفال بالمدارس التجريبية سكرتير محافظة المنوفية: زيادة فصول رياض الأطفال بالمدارس التجريبية

اجتمع اللواء أسامة فرج، سكرتير عام محافظة المنوفية، بوكيل وزراة التربية والتعليم وبمديرى المدارس التجريبية ومدير هيئة الأبنية التعليمية.

وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توصيات اجتماع مجلس المحافظين التى تصب نحو اتجاه حل كل مشاكل المواطنين، بما يتناسب مع ظروف كل محافظة والبعد عن الروتين والبيروقراطية والسعى إلى التطوير وحل المشاكل والتى من أهمها مشاكل التعليم.

ونظراً لزيادة الإقبال على المدارس التجريبية وارتفاع نسبة الإقبال على التعليم بالمحافظة قرر سكرتير المحافظة زيادة كثافة التلاميذ بالفصول ليصل عدد التلاميذ فى الفصل التجريبى إلى 42 طالبا، والفصل التجريبى المتميز الى 35 طالب كما وجه بزيادة عدد فصول (كى جى وان) من فصلين إلى أربعة فصول حسب قدرة كل مدرسة على توفير المكان، وذلك لزيادة الطلبات المقدمة إلى هذه المدراس وزيادة عدد الموجودين بقوائم الانتظار.

وأضاف أنه سيتم قبول التحويلات بعد الانتهاء من قوائم الانتظار، مؤكداً على أهمية أن تكون العملية التعليمية بعد هذه الزيادة أدمية ومحترمة وتليق بالتعليم فى كل الأحوال، نظرا لأهمية التعليم فى إعداد أجيال قادرة على تحمل مسئولية المستقبل.

كما شدد على أهمية نظافة المدرسة، وطالب سكرتير محافظ المنوفية المشاركين فى الاجتماع بأن يتصلوا به مباشرة فى حالة مواجهتهم لأى مشاكل، وقد أعلن عن رقم تليفونه المحمول للموجودين تأكيدا منه على اهتمامه بالمشاركة فى تحمل المسئولية، لافتا إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات الحاسمة مع كل من يعرقل هذه القرارات أو يستخدم البيروقراطية فى التعامل مع المشكلات، لأن بعد الثورة لا ينبغى أن تكون كمصر قبل الثورة.

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مصر 365

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