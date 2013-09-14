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Kate Middleton متألِّقة بفستان فضيّ برَّاق

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Kate Middleton متألِّقة بفستان فضيّ برَّاق Kate Middleton متألِّقة بفستان فضيّ برَّاق

عادت دوقة كامبريدج مؤخراً إلى الظُّهور في مناسبات رسميَّة بعد أن رزقت بالأمير الثَّالث على سلَّم ولاية العهد البريطانيّ، وقد شاهدناها متألِّقة قبل أيَّام بلوك عصريّ أنيق شاهديه هنا.
لقد فاجأتنا Kate Middleton البارحة بظهور أنيق على السجَّادة الحمراء في حفل "Tusk Conservation Awards"، حيث اختارت الدوقة فستاناً فضيّاً برَّاقاً حمل لمسات المصممة البريطانيَّة Jenny Packham، وقد نسَّقته مع سوار ماسيّ وحذاء برَّاق كذلك.
الجدير بالذِّكر أنَّ المصممة Jenny Packham قدَّمت مجموعتها للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2014 مؤخَّراً في أسبوع الموضة في نيويورك.

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سيدتي