15 إطلالة أنيقة لياسمين بطلة "عشق وجزاء"

الممثلة التركية "نورجول يشيلجاي" Nurgul Yesilcay، هي ياسمين بطلة مسلسلة "عشق وجزاء"، التي استطاعت بجمالها الباهر أن ترسخ في أذهان المشاهدين. فهي صاحبة ملامح جذابة جداً، وذوق راقٍ في اختيار الملابس والإكسسوارات. وقد ظهرت نورجول خلال مسلسلها هذا بإطلالات متنوعة تراوحت بين الكلاسيكية والعصرية، وكانت في مختلفها أنيقة ولافتة.

وبعيداً عن أدوارها التمثيلية، يبدو أن نورجول يشيلجاي امرأة تهوى اللون الأسود على مختلف تصاميمه. فهي تظهر في معظم صورها بأزياء يزيّنها الأسود بكلاسيكيته المعهودة. ولكنها في الوقت نفسها لا تُغيّب الألوان الفرحة عن خياراتها، حيث نجدها أحياناً باللون الأحمر الجريء وأحياناً أخرى تتجه الى الأزرق والوردي وغيرهما من الألوان المنعشة.

إليك بعض إطلالات نورجول، شاهديها وأخبرينا ما رأيك بذوقها؟

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