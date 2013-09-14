زرع الصمام الأورطى عن طريق القسطرة القلبية أحدث الأبحاث بمؤتمر القلب

اختتم مؤتمر القلب الذى عقد بأمستردام فى الفترة من 30 أغسطس حتى أول شهر سبتمبر أعماله، بمناقشة مجموعة من الأبحاث الجديدة، وذلك بحضور عدد كبير من أطباء القلب من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح دكتور أحمد مجدى أستاذ القلب ومشرف زمالة القلب بالمعهد القومى للقلب، أن أهم الأبحاث التى قام المؤتمر بدراستها هى زرع الصمام الأورطى عن طرق القسطرة القلبية فقد أثبتت الأبحاث أنه أحد العلاجات المستخدمة فى علاج ضيق الصمام الأورطى، وثبت أنه يمكن استخدامها فى حالات أقل خطورة من متوسط إلى عالى الخطورة.

وتم عرض خلال المؤتمر عدد من الأجهزة التى تمنع المضاعفات التى قد تحدث من التأثير غلى شرايين المخ مع طرح ضرورة متابعة العلاج الدوائى قبل وصول المرضى للمستشفى فى حالات الذبحة الصدرية بجانب ذلك فقد تم مناقشة الـ accoast، والذى يستخدم لمرضى الذبحة الصدرية التى أثبتت الدراسات التى عقدت خلال المؤتمر أنه لم يكن هناك فائدة من استخدام أدوية إضافية لتخثر الدم، بالإضافة للعلاج الروتينى للمرضى بجانب عدد آخر من الدراسات التى توضح التطورات التى حدثت فى مجال القلب وعلاجاته.