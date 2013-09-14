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ديل بوسكي: فالديز يتعرض لضغوط لرفض الجلوس بديلا لكاسياس

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ديل بوسكي: فالديز يتعرض لضغوط لرفض الجلوس بديلا لكاسياس ديل بوسكي: فالديز يتعرض لضغوط لرفض الجلوس بديلا لكاسياس

مدريد، (إفي): انتقد فيسنتي ديل بوسكي مدرب منتخب إسبانيا تعرض حارس المرمى فيكتور فالديز "لتأثيرات قوية كي لا يقبل" بوضعه في كبديل للقائد إيكر كاسياس.

وقال ديل بوسكي خلال مقابلة مع موقع (دياريو دي لا روخا) "إنه يتعرض لتأثيرات قوية كي لا يوافق على هذا الوضع. ولكن أعتقد أنه شخص رائع، شاب لطيف للغاية مثل بيبي رينا، فضلا عن سلوكه الذي لا يوصف".

تأتي تصريحات ديل بوسكي بعد دفعه مجددا بحارس الريال في مباراة فنلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2014 التي أقيمت بالعاصمة الفنلندية هلسنكي (2-0)، حيث لم يكترث بعدم مشاركة كاسياس أساسيا مع الفريق الملكي.

وتابع "في جميع تصريحاتي أؤكد دوما على التعايش البارز في هذا المنتخب بين الحراس الثلاثة. قلت دوما أنهم ثلاثة حراس يعكسون الفريق بشكل مثالي. وإذا جئنا للكفاءة فإن أيا منهم بوسعه اللعب".

يشار إلى أن المنتخب الإسباني ضمن بدرجة كبيرة التأهل لنهائيات كأس العالم بالبرازيل 2014 بعد تصدره المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية بفارق مريح عن فرنسا صاحبة الوصافة.

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