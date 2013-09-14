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اليوم ..الطب البيطرى بأسيوط تنهي قافلتها الطبية بالوادى الجديد

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اليوم ..الطب البيطرى بأسيوط تنهي قافلتها الطبية بالوادى الجديد اليوم ..الطب البيطرى بأسيوط تنهي قافلتها الطبية بالوادى الجديد

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تنتهى اليوم كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط القافلة الطبية البيطرية بالوادي الجديد والتى نظمتها كلية الطب البيطرى جامعة اسيوط بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد خلال الفترة من العاشر وحتي الرابع عشر من سبتمبر الجاري  .

وقال الدكتور ” محمد بشير ”  مديرعام مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد إن القافلة زارت قرية الموشية بالداخلة  ، وذلك ضمن إطار الحملة التي بدأتها منذ ثلاثة ايام قامت فيها بزيارة بقرية العوينة مرورا بقرية بدخلو اختتمتها بقرية الموشية.

وأضاف  ” بشير ” ان القافلة تضم عددا من الأطباء البيطريين من جامعة أسيوط يرافقهم عددا من طلبة كلية الطب البيطرى بالوادى الجديد.

كما أن القافلة ستقوم بالذهاب لقرية عدن بمركز باريس واليوم السبت بقرية ناصر الثورة بمركز الخارجة، على أن تنهى جولتها داخل المحافظة اليوم السبت الرابع عشر من سبتمبر .

 

 

 

 

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